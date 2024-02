Serie B, cambia la data del derby Cosenza-Catanzaro

StrettoWeb

Cambia ufficialmente la data del derby calabrese di Serie B tra Cosenza e Catanzaro. Il match è stato spostato di 24 ore. Inizialmente previsto per sabato 2 marzo alle ore 16.15, si giocherà domenica 3 marzo sempre alle ore 16.15. “La Lega B rende nota la variazione data della gara Cosenza-Catanzaro, valida per la 9a giornata di ritorno della Serie BKT e precedentemente prevista per sabato 2 marzo ore 16.15, a domenica 3 marzo ore 16.15”, si legge nella nota.

La decisione nasce alla luce della nota della Questura di Cosenza con la quale la stessa informava che la disputa al sabato avrebbe creato criticità per la gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica nonché sui servizi di viabilità urbana.

