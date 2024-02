Scoppia una lite tra studentesse a Cosenza, una finisce in ospedale

StrettoWeb

Ancora un altro caso di violenza nella scuole, ancora a Cosenza: il primo episodio che aveva indignato tutta Italia, compreso il Ministro Valditara, riguardava l’aggressione ai danni del dirigente Aldo Trecroci, preside del Liceo Scorza. Questa volta, invece, la lite riguarda alcune studentesse: la zuffa è accaduta oggi, 5 febbraio, all’interno di un’aula di Scuola Superiore della città bruzia, dove una 13enne e una 14enne si sono insultate a vicenda. Il tutto sembrava finito lì, dopo che i compagni le avevano divise, ma all’uscita della scuola la lite è proseguita.

La 14enne, spalleggiata da un’altra studentessa, ha quindi cominciato a picchiare la ragazza la quale, in minoranza, si è ritrovata a subire. La situazione è degenerata al punto tale da richiedere l’intervento di un’ambulanza che ha portato via “la vittima”. Le sue condizioni non sono gravi ma è comunque stata sottoposta ad accertamenti per via dei ripetuti colpi alla testa. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri di Cosenza Nord per fare luce sull’episodio.

