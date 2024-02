“Alla scoperta del Neto”: ritorna sul Cammino della Magna Grecia

StrettoWeb

Una nuova, affascinante camminata sull’argine del fiume per i partecipanti alla prossima escursione organizzata dall’associazione Passi Consapevoli dal titolo “Alla scoperta del Neto”, in programma per

domenica 25 febbraio. Alle ore 9.30 l’incontro tra i camminatori per iniziare la giornata è previsto presso la stazione di servizio collocata nei pressi del cavalcavia nord di Crotone. Da lì si proseguirà in auto per la sponda del fiume Neto.

Sul luogo sarà fatto, per chi lo desidera, un momento di meditazione dal presidente dell’associazione Adele Scorza che aprirà il cuore e la mente alla consapevolezza dell’esperienza che si andrà a vivere. Con la guida esperta del naturalista ed ornitologo Eugenio Muscianese ci si inoltrerà, poi, lungo l’argine del fiume in un percorso di circa sette chilometri tra andata e ritorno (difficoltà turistica). Alla fine della mattinata si potrà sostare presso la foce del fiume, là dove il Neto abbraccia le acque del mar Ionio, per consumare in amicizia il pranzo al sacco portato dai partecipanti.

“Dopo il successo della precedente iniziativa abbiamo voluto indirizzare i nostri passi verso un luogo di una bellezza incantevole, dove regnano la quiete e la presenza silenziosa della flora e della fauna – sono le parole del Presidente dell’Associazione Passi Consapevoli Adele Scorza – Si tratta di una escursione soft, completamente in pianura, senza alcun tipo di dislivello, e pertanto adatta anche alle famiglie con bambini o a chi è un po’ più avanti con l’età, ma capace di riempire il cuore e l’anima di serenità e di bellezza”.

Il costo dell’evento è di 12 euro per i soci dell’associazione e di 22 euro per i nuovi iscritti (comprensivo di assicurazione obbligatoria). Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da trekking. Per maggiori informazioni e per prenotare la propria partecipazione telefonare al 349.0630919. Per ulteriori informazioni sull’associazione si può visitare la pagina facebook https://www.facebook.com/camminoemeditazione o il blog https://camminoemeditazione.altervista.org/.

