Sardegna, checché se ne dica il Centro/Destra è compatto

Ultime ore di campagna elettorale in Sardegna in vista delle elezioni regionali di domenica prossima che vedrà una sfida all’ultimo voto tra Truzzu, Soru, Todde e Chiessa. Tante sono le voci, con titoloni sui giornali, che puntano ad una divisione nel Centro/Destra. “La Repubblica” titola: “tregua di facciata a destra, ma è gelo tra Meloni e Salvini”, “Non mi volevi vicino sul palco, eh?”. E poi ancora: “Sul volo Az delle 14.15 che decolla da Fiumicino i due leader si ignorano”. Mentre risulterebbe l’esatto contrario. C’è La 7 con Lilli Gruber che ospita Andrea Scanzi che afferma: “Salvini e Meloni sono ai minimi storici, il leader della Lega sarebbe contento se perdessero perché le perderebbe più la Meloni”. Poi ci sono svariati siti e giornali on line che rimarcano una divisione che, ad oggi, nella maggioranza non sembra esserci. Ci sono, altresì, delle normali schermaglie tra alleati a pochi mesi dalle importanti elezioni europee.

Matteo Salvini: “Meloni è un’amica”

“In chiave nazionale più su qualche giornalone, sul Corriere o sulla Repubblica, provano ad allontanare me e Giorgia più andiamo avanti insieme e compatti come una sola persona per cinque anni, non un minuto di meno. Più provano a farci litigare più cementano quella che non è solo alleanza politica, è che in Giorgia non ho trovato solo un’alleata e un’ottima presidente del Consiglio ma un’amica e in politica questo fa la differenza”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, impegnato a girare la Sardegna in queste ultime ore di campagna elettorale

