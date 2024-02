Sardegna, assegnati i 60 seggi del Consiglio regionale: 11 vanno al Pd, 7 a M5S e Fratelli d’Italia

StrettoWeb

Quando ancora non sono state scrutinate tutte le 1.844 sezioni della Sardegna, si inizia capire la composizione del Consiglio regionale. I 60 seggi saranno così assegnati: due vanno alla candidata presidente vincente, Alessandra Todde, e al candidato arrivato secondo, Paolo Truzzu del centrodestra. Fuori dal Consiglio, invece, Renato Soru, che non ha superato la soglia di sbarramento del 10%.

Gli altri posti in Consiglio sono così distribuiti: nel centrosinistra 11 seggi vanno al Pd, 7 al Movimento 5stelle, 4 ad Alleanza Verdi e Sinistra, 3 rispettivamente alla lista Uniti per Alessandra Todde, ai Progressisti, a Sinistra futura e Orizzonte Comune. Un seggio a Psi-Sardi in Europa. Nella centrodestra 7 seggi vanno a Fratelli d’Italia, 3 a Forza Italia, Riformatori e Sardegna al centro-20Venti, 2 a Lega, Partito Sardo d’Azione e Alleanza Sardegna-Pli, 1 all’Udc.

