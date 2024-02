Sanremo, la scaletta della seconda serata. Con una bella novità

StrettoWeb

Dopo il grande successo della serata inaugurale (65,1% di share, mai così alto dal 1995), è tutto pronto per la seconda di Sanremo. Ieri sono scesi sul palco tutti e 30 i cantanti in gara, oggi canteranno in 15, così come domani, per poi scatenarsi con le cover e la finalissima. C’è una bella e curiosa novità: a presentare i cantanti in gara saranno tutti coloro che non canteranno stasera, ma domani, e viceversa. La serata dovrebbe concludersi intorno all’1.45

Questi i cantanti in gara e i relativi presentatori e, sotto, l’ordine in cui si esibiranno.

Alfa (presentato da Mr Rain)

Annalisa (presentata Maninni)

BigMama (presentata da Il Tre)

Clara (presentata da Negramaro)

Dargen D’Amico (presentato da Diodato)

Emma (presentata da I Santi Francesi)

Fred De Palma (presentato da Ghali)

Gazzelle (presentato da BNKR44)

Geolier (presentato da Fiorella Mannoia)

Il Volo (presentato da Rose Villain)

Irama (presentato dai Ricchi e Poveri), Loredana Bertè (presentata da Sangiovanni)

Mahmood (presentato da Alessandra Amoroso)

Francesco Renga e Nek (presentati da La Sad)

The Kolors (presentati da Angelina Mango).

Sanremo, la scaletta della seconda serata: l’ordine di ingresso

Fred De Palma Renga-Nek Alfa Dargen D’Amico Il Volo Gazzelle Emma Mahmood BigMama The Kolors Geolier Loredana Bertè Annalisa Irama Clara

