Sanremo, cresce l’attesa: retroscena e dietro le quinte del Festival, il VIDEO esclusivo

Cresce sempre di più l’attesa per la 74ª edizione del Festival di Sanremo, che comincerà domani, martedì 6 gennaio, e si concluderà sabato 10. Quest’anno, tantissimi cantanti in gara, ben 30, guidati da Amadeus, ormai vero e proprio uomo immagine della kermesse canora.

Grande novità, per questo 2024: StrettoWeb è presente, già da qualche giorno, al Teatro Ariston, a raccogliere sensazioni, retroscena, esclusive dentro e fuori il Teatro più invidiato, frequentato e amato d’Italia in questi giorni. In alto, a tal proposito, alcune immagini esclusive del dietro le quinte, realizzate da Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

