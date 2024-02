Sanremo, da martedì lo speciale di StrettoWeb in diretta dal Festival

StrettoWeb

Inizierà martedì 6 febbraio l’edizione 2024 del Festival di Sanremo. Quest’anno per la prima volta StrettoWeb seguirà in diretta il festival più famoso della canzone italiana in presenza con Graziano Tomarchio che sarà sul posto e racconterà aneddoti e retroscena dal dietro le quinte: tutto quello che non si vedrà in tv. Non perdete i nostri aggiornamenti!

