Sanità cosentina “scoperta”: chiude la Guardia Medica, manca il personale

Nessun annuncio ufficiale dal parte dell’Asp di Cosenza, neanche un cartello o un foglio scritto a mano attaccato alla porta della postazione della guardia medica: i cittadini di San Giovanni in Fiore hanno saputo della sospensione del servizio casualmente, mediante un post Facebook. Uno dei medici in turnazione nella Guardia Medica del comune silano, forse presa da uno slancio di umanità che a altri è mancato, ha deciso di pubblicare sul suo profilo un avviso.

“Si comunica – scrive il medico – che la postazione di Continuità Assistenziale (ex guardia medica) di San Giovanni in Fiore resterà temporaneamente chiusa dalle ore 20.00 dell’11/02/2024 alle ore 20.00 del 23/02/2024 per mancanza di personale sanitario. Per le urgenze rivolgersi alle postazioni di guardia medica limitrofe o chiamare il 118″. Il comune resta scoperta perché, nonostante i tanti medici cubani e i professionisti sanitari, non ci sono ancora abbastanza figure per garantire un diritto essenziale ai cittadini.

