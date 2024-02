Sanità Calabria, la svolta: gli idonei al Concorsone e i rinforzi da Cuba | DATI

StrettoWeb

La carenza di personale nell’ambito sanitario sembra ormai essere un lontano ricordo grazie all’arrivo dei medici cubani. Professionisti di livello che, dal 2022 ad oggi, hanno rinforzato la linea medica cercando di sopperire all’assenza cronica di organico che pervade gli ospedali della Calabria. E mentre il “concorsone” per reclutare nuove unità si è concluso – anche se con l’amaro in bocca -, sono giunti a destinazione diversi professionisti cubani in tre diverse tornate.

La trincea medica cubana

La prima, comprensiva di 52 professionisti, nel 28 dicembre 2022, poi inseriti in corsia da metà gennaio 2023. Il 4 agosto 2023, invece, sono arrivati altri 120 medici cubani, inseriti in corsia da metà agosto. L’ultimo arrivo si è verificato ieri, 31 gennaio 2024, con ben 98 dottori pronti ad inserirsi nei plessi ospedalieri dell’intera Calabria. Previo inserimento, i nuovi medici dovranno seguire un corso di lingua italiana da frequentare presso l’Università della Calabria. Un vero e proprio reggimento che, si spera, potrà davvero fare la differenza per la sanità della nostra regione.

I 98 medici stranieri verranno successivamente dislocati nelle diverse province: 44 all’Asp di Cosenza, in 17 prenderanno servizio all’Asp Vibo Valentia; altri 11, invece, lavoreranno all’Asp Crotone, altri 10 sono stati assegnati all’Asp di Reggio Calabria. Infine, 10 medici saranno disponibili all’Asp Catanzaro e altri 6 verranno impiegati alla “Renato Dulbecco”, sempre a Catanzaro. Un numero nutrito di professionisti che, fino ad ora, conta ben 270 unità provenienti da Cuba.

I dettagli del Concorsone per la sanità calabrese

Intanto si è concluso il Concorsone, una selezione d’emergenza e d’urgenza che si è chiusa formalmente ieri con 250 unità tra vincitori e idonei – a fronte dei 263 annunciati. Il commissario dell’Azienda sanitaria di Catanzaro, Antonio Battistini, ha pertanto preso atto della conclusione dei lavori della commissione esaminatrice arrivando alla pubblicazione di 6 diverse graduatorie. Vediamole nel dettaglio:

Medicina d’Emergenza e Urgenza: posti disponibili 145. Vincitori 106: 74 specialisti e 32 in formazione.

Ortopedia e Traumatologia: 39 posti disponibili. Vincitori 13, tutti in formazione specialistica.

Neurologia: 16 posti disponibili. Vincitori 14, 3 specialisti e 11 in formazione.

Cardiologia: 9 posti disponibili. 51 in graduatoria, 13 specialisti e 38 in formazione.

Anestesia e Rianimazione: 53 posti in graduatoria. 58 idonei, 10 specialisti e 48 in formazione.

Neuroradiologia: su 1 posto disponibile 8 sono in graduatoria. 1 specialista e 7 in formazione.

Ora si attende solo l’effettiva presa in servizio dei professionisti in questione per andare a scardinare quel pregiudizio – basato su episodi veri – che la sanità calabrese non funziona.

