Salvini: “Ponte sullo Stretto, Tav, Metro C, nel 2032 pronte le grandi opere”

“Il Ponte sullo Stretto di Messina dovrebbe essere pronto per il 2032, la Tav nel 2032, il primo treno sotto il tunnel ferroviario del Brennero nel 2032, la Metro C di Roma, quella Altare della Patria, Fori Imperiali, Colosseo, Farnesina Stadio Olimpico, 2032. Per chi crede alla cabala 20 e 32 sono due numeri che qualcosa di buono dovranno portare. Mi auguro di essere ancora ministro delle Infrastrutture, dei Trasporti e dei Lavori Pubblici nel 2032 perché avremo un po’ di soddisfazioni“. Così il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, nel corso dell’iniziativa “L’Italia dei Sì 2023-2032 – Progetti e grandi opere in Italia e in Abruzzo”, che si è svolta all’Aurum di Pescara.

