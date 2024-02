Saccheggiarono un autogrill nel vibonese: Daspo per due tifosi siciliani

StrettoWeb

Guai per i tifosi siciliani che, il 3 dicembre scorso, hanno saccheggiato un autogrill nei pressi di Pizzo Calabro: la tifoseria calcistica si stava infatti dirigendo a Castrovillari, nel cosentino, per supportare la propria squadra durante il match. Per spezzare la monotonia del viaggio, hanno pertanto effettuato una sosta presso la stazione di servizio in questione: una 50ina di persone hanno invaso l’esercizio commerciale e, complice il caos, hanno trafugato generi alimentari e oggettistica, oltre a mettere tutto a soqquadro.

Immediate le indagini della Digos la quale, in sinergia con la Polizia Scientifica di Vibo Valentia, sono riusciti a risalire ad alcuni dei responsabili. Grazie alle analisi incrociate delle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza, due dei tifosi siciliani sono stati identificati: per loro, il Questore di Vibo Valentia ha emesso il provvedimento di Daspo per la durata di 3 anni.

