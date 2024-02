Ryanair a Reggio, Crinò: “grande opportunità per la Calabria, lavoro di Occhiuto è fondamentale”

StrettoWeb

“L’ufficializzazione delle nuove rotte Ryanair dall’aeroporto di Reggio Calabria ’Tito Minniti’ è un grande traguardo non solo per la città, ma per tutta la Calabria. Cinque destinazioni internazionali e tre nazionali regaleranno scenari turistici nuovi alla regione. Da aprile si avrà un collegamento diretto con Torino, Venezia e Bologna e con le capitali di Germania e Albania e importanti città di Spagna, Francia e Inghilterra”. Lo afferma in una nota Giacomo Crinó, capogruppo di Forza Azzurri nel Consiglio della Regione Calabria.

“Un’opportunità resa possibile grazie all’impegno del presidente Roberto Occhiuto che fin da subito ha compreso quanto fosse importante che tutto questo si realizzasse, puntando ad un obiettivo concreto per rendere l’aeroporto reggino nuovamente al centro del flusso turistico regionale, nazionale e ora anche internazionale”.

Grazie alla nuova base a Reggio Calabria della compagnia aerea Ryanair si stima verranno creati fino a 200 nuovi posti di lavoro, con un investimento in nuovi aeromobili di 100 milioni di dollari. Tra gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone in totale saranno 30 le rotte con un traffico che crescerà di oltre il 20% fino ad arrivare ad 1,3 milioni di passeggeri per i prossimo mesi del 2024. Una strategia di crescita nel lungo periodo che porterà la Calabria a attestarsi come destinazione turistica leader in Europa”.

