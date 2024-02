StrettoWeb

L’arrivo di Ryanair a Reggio Calabria ha scatenato un vortice di emozioni. Dall’entusiasmo dei tanti alle lamentele e critiche (sigh!) di qualcun altro. In mezzo a questo si inserisce quella sana ironia che arricchisce, e alleggerisce, il grande mondo dei social. L’approdo della compagnia irlandese all’Aeroporto dello Stretto “Tito Minniti”, e l’annuncio dei nuovi voli (cinque internazionali e tre nazionali, più i due di ITA già esistenti), ha scatenato il web.

Tantissime le battute simpatiche, a partire dal noto brand satirico “Lo Statale Jonico”. Come non dimenticare, poi, Ciccio Spinelli, che con le sue battute tutte reggine è ormai diventato virale sui social. Nella gallery a corredo, dunque, alcune dei meme più divertenti prodotti in queste ore.

