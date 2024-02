Ryanair a Reggio Calabria, un cittadino: “sconvolto da Falcomatà, vergognose le reazioni dei reggini”

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una sua riflessione sulle nuove rotte di Ryanair dall’Aeroporto di Reggio Calabria e sulle poche attenzioni rivolte dall’amministrazione comunale a questo grande passo per la città.

“Cara redazione, Sono un reggino che, come un’infinità di concittadini, lavoro fuori città per avere un futuro migliore. Mi sento INDIGNATO, dalle reazioni dei reggini che vanno contro la decisione di avere Ryanair al Tito Minniti. Mi sento SHOCCATO dal silenzio di Mister Parata Falsomatà e dei suoi amichetti che invece di pensare al bene della città pensano al bene del loro partitino!”

“Sono STUPITO dai reggini che dicono che i collegamenti per Manchester, Berlino, Tirana sono inutili. Da Manchester e da Berlino potremmo avere tanti turisti che amano il sole e il mare. A Tirana potremmo andarci in vacanza, perché, per chi non lo sa, l’Albania ha raggiunto standard turistici in pochi anni che Reggio Calabria se li sogna!”

“Mi sento IMPOTENTE di fronte ad una società reggina che ha la mentalità antiquata, retrograda e chiusa! Con l’augurio che queste persone pessimiste possano capire l’importanza di avere delle rotte aeree che non siano per forza Londra, Madrid o Parigi,o ancora Milano o Roma. Con l’augurio di vedere Reggio economicamente forte al centro del Mediterraneo. Con l’augurio di vedere la politica e i politici interessarsi al bene di Reggio indipendentemente dal colore politico e da interessi personali. Con l’augurio che Reggio possa definitivamente rinascere.

Cordialmente,

A. Zema”.

