Ryanair a Reggio Calabria, l’Aeroporto di Bologna si esalta: “5 voli a settimana per scoprire le bellezze spettacolari”

E mentre a Reggio Calabria c’è chi critica le nuove rotte di Ryanair perchè la critica è sempre sulla bocca dei reggini e le belle notizie non vengono mai accolte come si dovrebbe, l’Aeroporto di Bologna invece si esalta per la nuova destinazione e la pubblicizza parlando bene di Reggio come si legge in questo post facebook pubblicato sul sito dell’Aeroporto Marconi.

“Novità Ryanair! Arriva il volo per Reggio Calabria! Cinque volte alla settimana a partire dal 25 aprile per godere delle bellezze calabresi tra mare, montagna, cibo e cultura spettacolari! Già possibile prenotare sul sito web della compagnia”.

