Ryanair a Reggio Calabria, Falcomatà: “merito alla Regione, arriveranno migliaia di turisti”

Il sindaco Giuseppe Falcomatà è intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova programmazione di Ryanair sugli aeroporti calabresi e, in particolare, sulle tratte che, per la prima volta, interesseranno anche le attività dell’aeroporto “Tito Minniti”.

“E’ un’importante opportunità che, potenzialmente, avrà ricadute soltanto positive sul territorio», ha detto Falcomatà sottolineando come «debba, comunque, rappresentare un punto di partenza e non certo d’arrivo». Per il sindaco, quindi, «serve continuare nella direzione che ha portato all’arrivo di Ryanair, in maniera sinergica e collaborativa, con un’assunzione di responsabilità comune tra enti, istituzioni, associazioni di categoria, operatori turistici e tutti coloro i quali hanno un pezzettino di responsabilità e interesse affinché questa occasione possa radicarsi nell’intera area metropolitana dello Stretto”.

“Adesso – ha aggiunto – il territorio deve essere pronto ad accogliere le migliaia di turisti che potrebbero arrivare sui nostri litorali, visitare le nostre bellezze paesaggistiche, il nostro patrimonio archeologico e naturale. Va dato merito alla Regione Calabria di aver sfruttato al meglio la nuova normativa in tema di aiuti di Stato, ovvero la possibilità che un ente possa, come in questo caso, investire 120 milioni per attivare nuovi voli da e per la nostra regione”.

