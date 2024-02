Rosarno, il sindaco Cutrì: “siamo la città dell’accoglienza e non siamo razzisti” | INTERVISTA

StrettoWeb

“Rosarno è la città dell’accoglienza e non è razzista, stiamo per aprire il villaggio della solidarietà dove saranno accolti ben 92 migranti in maniera graduale. Nel tempo avremo altre case da destinare agli stranieri“, è quanto afferma ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il sindaco di Rosarno, Pasquale Cutrì.

“Vorrei ringraziare Sua Eccellenza, il prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, per il supporto. La nostra amministrazione comunale ha a cuore le sorti degli amici migranti”, conclude il sindaco di Rosarno.

