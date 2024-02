Rosarno, oltre 13 carri allegorici per il carnevale

StrettoWeb

Dopo diversi anni di assenza di feste e spettacoli, procede spedita la macchina organizzativa della 5° edizione del carnevale rosarnese 2024; l’evento si terrà domenica 11 febbraio nella cittadina Medmea.

La sfilata, dove sono previsti ben oltre 13 carri allegorici, partirà alle ore 14: 30 da piazza paolo orsi e si snoderà lungo le vie del centro cittadino, via Medma, via Regina Elena, piazza Valarioti, piazza del popolo, corso Giuseppe Garibaldi sino ad arrivare in piazza Duomo. Verranno premiati il carro allegorico più bello, la maschera più originale ed il gruppo mascherato più simpatico…. La festa proseguirà fino a sera tra musica live, balli, giochi per grandi e bambini.

L’evento è organizzato dall’ amministrazione comunale di Rosarno e coordinato dall’assessore con delega allo spettacolo Antonino Pronestì con la preziosa collaborazione degli istituti comprensivi rosarnesi, le parrocchie, le associazioni, le scuole di danza e tanti cittadini volontari.

Dichiara l’assessore allo spettacolo Pronestì Antonino: “vogliamo che le nostre famiglie non siano costrette a girovagare in lungo e largo la provincia per trascorrere una giornata diversa, vogliamo che restino e partecipino qui a Rosarno, nel nostro amato paese. La nostra comunità sta ritrovando la voglia di lavorare insieme per il bene comune, siamo certi che con la collaborazione di tutti possiamo, concretamente, realizzare eventi attrattivi per far rivivere la città e risvegliare l’orgoglio di essere rosarnesi. L’invito è che tutti possano essere presenti”.

