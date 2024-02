“Nei Ristoranti c’è sempre meno professionalità”, anche in Calabria

StrettoWeb

Sono sempre meno le figure professionali nel campo della ristorazione. Manca il ricambio generazionale. Ad ammetterlo, nell’intervista video realizzata da Graziano Tomarchio, è Vincenzo Pezone, maître calabrese. “Poca professionalità in sala? Succede spesso, ahimè, devo ammetterlo. Proprio per questo, la nostra associazione si sta adoperando per la formazione di giovani e made in Italy. Cerchiamo di dare quelle nozioni basilari ai giovani che vogliono affacciarsi a questo mondo. Ci si può iscrivere chiunque, operatori del settore”.

Poi Pezone va più a fondo, cercando di spiegare perché è necessaria la professionalità in sala. Quello del maître è il lavoro che valorizza anche la cucina. “Noi cerchiamo di far capire ai giovani che se non c’è un bravo maître non riesce a valorizzare il lavoro dello Chef. Il maître ci mette la faccia, deve risolvere i problemi nell’immediato”.

