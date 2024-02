Riqualificazione di marciapiedi e rifacimento di alcuni tratti della Circonvallazione, i provvedimenti alla viabilità a Messina

StrettoWeb

Da mercoledì 7 febbraio sino all’1 marzo, dalle ore 7 alle 18, vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito pedonale in via Grattoni a Messina, nel tratto compreso tra le intersezioni con il viale Principe Umberto, ed in via Faustina e Tertullo, nel tratto in prosecuzione di via Macello Vecchio. Istituito anche il limite massimo di velocità di 20 km/h nei predetti tratti. Il provvedimento è stato disposto per consentire l’esecuzione dei lavori di riqualificazione di marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche.

Lavori di rifacimento di alcuni tratti della Circonvallazione: i provvedimenti viabili

Dal 12 febbraio al 15 marzo, sul viale Regina Elena, nel tratto compreso tra viale Giostra e via Duca d’Aosta, per singoli tratti cantierati, vigeranno i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati, e di transito nella parte a valle della carreggiata stradale, lasciando libera una parte della stessa carreggiata, lato monte, non inferiore a sei metri, per consentire in sicurezza il regolare transito veicolare a doppio senso di circolazione. Istituito anche il limite massimo di velocità di 30 km/h. Il provvedimento è stato adottato, nell’ambito dei lavori di rifacimento di alcuni tratti della Circonvallazione, deformati per l’affioramento delle radici degli alberi, per permettere l’eliminazione di alcuni dossi sulla sede stradale.

