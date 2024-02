Ripepi ancora contro Baccellieri: “ti invito alla mia comunità, che offendi. Se non vieni sei in malafede”

StrettoWeb

Diretta social anche al sabato per Massimo Ripepi, che continua a parlare del giornalista Gianni Baccellieri e delle accuse rivolte al Consigliere e alla sua comunità. “Baccellieri, io non mi spavento di te. Hai detto che io ti ho minacciato? Bene, fai una denuncia alla Procura. La gente sa cosa ho detto, è inutile che fai il gioco delle tre carte. Io non voglio danneggiare nessuno. Quando questa mattina ho chiamato Dario, il figlio di Gianni, che è un bravo ragazzo, gli ho detto: ‘io non ho problemi, ho capito che tuo padre lo fa per fare spettacolo, ma la mia comunità non è solo una chiesa’. Io ti ho invitato a venire nella mia comunità a Campo Calabro. Se non vieni significa che non sei in buona fede“, dice.

“In questa comunità che tu offendi ci sono tante persone, anche forze dell’ordine e professionisti. Si sentono offesi. E tu ribalti tutto dicendo che io ti minaccio? Vuole pure la solidarietà, ma menomale che ci sono i filmati. Tu hai detto che non parli da me da lunedì? Ma io continuerò a farlo”, ha aggiunto.

