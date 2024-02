Ripepi e i 3 compari (Falcomatà, Brunetti e Ballarino): “sono uguali”

StrettoWeb

Consueta diretta social serale per Massimo Ripepi, alla vigilia del Consiglio Comunale di domani. Il Consigliere ha parlato a qualche ora dalla bruttissima sconfitta della Fenice Amaranto in casa del Sant’Agata di Militello. Il titolo della diretta, “I tre compari”, ha come protagonisti Falcomatà, Brunetti e Ballarino.

“Ballarino, che ha avuto il titolo della società da Brunetti, sin dal principio – non avendo la forza economica per gestire la squadra di una città come Reggio – usa lo stesso metodo di Falcomatà. Sembra di sentir parlare lui, con lo stesso modello tragicomico della commedia della recitazione, dicendo cose ai tifosi che non stanno né in cielo né in terra. Da qui il titolo della mia diretta di oggi, i tre compari, ovvero Falcomatà, Brunetti e Ballarino”.

“Ballarino, nel momento in cui ha avuto la società regalata – e la vuole tenere per sé, perché ha detto che non vuole altri soci – ha detto le stesse cose loro. Non possiamo sopportare di fare figure di merda come quella di oggi, con la sconfitta in casa di una squadretta di un paesino in provincia di Messina. Nel giro di 10 giorni farò questa Commissione sulla Fenice, perché il Comune deve mettere un membro nel CdA della società per dirci cosa la Fenice sta facendo rispetto a quello che ha scritto. Ce lo devono spiegare”, ha aggiunto.

