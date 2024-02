Riforma, è svolta? Inter, Juve e Milan a sorpresa: vogliono la Serie A a 18 squadre

StrettoWeb

Si infiamma il dibattito sulla annunciata riforma dei campionati di calcio: Inter, Juventus e Milan – apprende l’Ansa – sono infatti uscite allo scoperto oggi in un incontro in Federcalcio con il presidente federale, Gabriele Gravina, nel quale si sono schierate per ridurre l’organico della serie A da 20 a 18 squadre, posizione questa in controtendenza rispetto a quella di molti altri club.

La mossa dei tre club arriva a sorpresa a poco più di 48 ore dalla Assemblea della Lega Serie A in programma lunedì mattina a Milano, che ha all’ordine del giorno in particolare la questione legata alle riforme e ai temi federali.

