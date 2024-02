Riccardo Lettieri è il nuovo coordinatore della Lega per il Basso Jonio Cosentino

StrettoWeb

Il segretario territoriale Cosenza della Lega Salvini Premier, Leo Battaglia, ha nominato Riccardo Lettieri, storico militante del movimento di Salvini, come coordinatore dell’area Basso Jonio Cosentino. Riccardo Lettieri, noto militante del movimento di Salvini e appassionato difensore delle istanze politiche del territorio, assume questo importante incarico con l’obiettivo di affrontare le sfide e le problematiche della regione. “Con il segretario Leo Battaglia” – dichiara Lettieri – stiamo lavorando per dare voce ai nostri territori e ai tanti amministratori che hanno scelto di mettersi in gioco con i colori della Lega”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.