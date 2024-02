Regionali, Soru: “con me si riscrive una pagina nuova per la Sardegna”

StrettoWeb

“E’ stata un’esperienza molto bella, davvero bellissima, che mi ha arricchito tanto”. Renato Soru, candidato alla presidenza della Regione con la Coalizione sarda, tira le somme, a due giorni dal voto, del suo percorso “iniziato quasi per caso” e che lo ha portato a contrapporsi, nell’area del centrosinistra, alla coalizione guidata dal Pd e dal M5s che ha scelto Alessandra Todde.

“All’inizio non mi sentivo in campagna elettorale – spiega all’ANSA – il mio obiettivo era animare il dibattito pubblico, fare in modo che si discutesse nel merito delle cose. Con me si riscrive una pagina nuova per la Sardegna”,

