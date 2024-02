Regionali Sardegna, Truzzu: “ecco 7 punti per il rilancio dell’Isola”

StrettoWeb

“Un patto d’impegno per lo sviluppo strategico del territorio, con l’obiettivo di creare insieme agli amministratori locali, alle aziende e alle associazioni di categoria un sistema economico virtuoso, sfruttando al meglio le risorse disponibili e superando gli ostacoli della burocrazia e delle crisi internazionali”. Lo annuncia il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Sardegna, Paolo Truzzu.

“Il Piano Sardegna non si basa su richieste di finanziamenti aggiuntivi ma sull’utilizzo di 10 miliardi di euro provenienti da Fondi comunitari, dal Fondo coesione e dalla Vertenza entrate. Sono sette i punti del Piano Sardegna: si va dal potenziamento della sanità territoriale all’abbattimento delle tariffe aeroportuali, passando per l’indipendenza energetica e la realizzazione di un Polo internazionale della ricerca in Sardegna”, conclude Truzzu.

