Regionali Sardegna, Todde: “l’alleanza tra Pd e M5S è l’unica strada percorribile”

“Credo che la Sardegna non sia un laboratorio perché i sardi non sono delle cavie: sono stata contentissima di condividere questo passaggio con Giuseppe Conte ed Elly Schlein che mi hanno supportato per tutta la campagna, sono molto contenta che questo progetto di unione possa avere trovato in Sardegna un progetto solido per dimostrare che la nostra alleanza può funzionare“. Così Alessandra Todde dopo la vittoria alle regionali in Sardegna, sottolineando che anche in altre realtà bisogna “creare un progetto solido che possa convincere un elettorato che vuole unità: credo che l’alleanza tra Pd e M5s sia l’unica strada percorribile”.

Todde: “colpita dai fatti di Pisa, ai manganelli i sardi hanno risposto con le matite”

“Sono rimasta colpita dai fatti di Pisa, ai manganelli i sardi hanno risposto con le matite”. Lo ha detto Alessandra Todde in conferenza stampa dopo la vittoria alle elezioni regionali in Sardegna. “Voglio essere la presidente di tutti i sardi”, ha aggiunto la neo governatrice.

