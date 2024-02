Regionali Sardegna, Salvini: “i sardi sapranno premiarci”

StrettoWeb

“Le partite si vincono al novantesimo, c’è una buona accoglienza mentre dall’altra parte ci sono solo attacchi e insulti (fascisti, leghisti e razzisti), io continuo a fare il mio mestiere, mi sto interessando alle strade, ai porti, agli aeroporti e alle ferrovie, penso che i sardi siano persone molto concrete quindi se uno mantiene gli impegni ti premiano”. Così il leader della Lega Matteo Salvini questa mattina a Cagliari al mercato di via Quirra, dove con volantini in mano, accompagnato dalla consigliera regionale uscente di Fi Alessandra Zedda, ha incontrato i cittadini.

“La Regione decide quasi tutto – aggiunge Salvini – chi non vota, chi non sceglie, lascia che scelgano altri. Noi come Lega non siamo specializzati in miracoli, però in una regione che è in ritardo di decenni, il ministro delle infrastrutture è presente. Non è un voto nazionale, è un voto sardo per i sardi e mentre la sinistra è divisa il centrodestra è unito”.

