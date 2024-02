Regionali Sardegna, Salvini: “entro l’estate il progetto per la ferrovia a Nuoro”

StrettoWeb

“I problemi si risolvono coinvolgendo i territori e parlandone. Io arrivai al ministero un anno e 3 mesi fa: mi dissero che c’era un solo capoluogo di provincia in Italia che non collegato alla rete nazionale. Ho chiesto ai tecnici di Rfi di mettersi al tavolo e di passare entro l’estate dalle tre o quattro ipotesi progettuali, che sono sulla carta, a quella più efficace dal punto di vista dei ferrovieri, per poi tornare in Prefettura e discuterla coi sindaci”. Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, conferma gli impegni per togliere dall’isolamento il capoluogo barbaricino, l’unico in Italia non collegato alla rete di Rfi su cui viaggiano i convogli di Trenitalia. Nuoro è attualmente collegata solo con la ferrovia a scartamento ridotto gestita dall’Arst.

“La soluzione sulla scelta del tracciato ferroviario sarà tecnica, lo stabiliscono gli ingegneri – ha sottolineato Salvini all’uscita dall’incontro in prefettura – Per me sarà motivo di orgoglio poter collegare Nuoro alla rete ferroviaria, un progetto a cui va tutto il mio impegno. Ci rivedremo entro l’estate come promesso per discutere del tracciato sulla cartina”.

