A più di dodici ore dalla vittoria in Sardegna di Alessandra Todde, Giorgia Meloni rompe il silenzio: “le ho telefonato per porgerle i miei auguri di buon lavoro”, ha scritto in un post social.

E a proposito della sconfitta del candidato FdI Paolo Truzzu ha commentato: “dispiace, ma il centrodestra imparerà dalla sconfitta”.

