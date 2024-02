Regionali Sardegna, Alessandra Todde: “vinceremo e governeremo per 5 anni”

StrettoWeb

“Non temo il voto disgiunto. Se fossi una che si spaventa facilmente non sarei arrivata dove sono. Noi vinceremo e governeremo la Sardegna per cinque anni”. Ne è convinta Alessandra Todde, candidata per l’alleanza di centrosinistra a guida Pd-M5S in Sardegna. “La nostra coalizione rappresenta l’unica vera alternativa per una Sardegna progressista e inclusiva”, spiega all’ANSA a poche ore dalla chiusura della sua campagna elettorale.

“Un voto dato a Soru è un voto per Truzzu. Soru si sta assumendo una gravissima responsabilità, rischiando di far rimanere al governo quelli che hanno distrutto la Regione. Lui sa bene di non essere competitivo, per di più con un sistema elettorale che premia solo i due più votati”, rimarca Todde.

