Regionali Sardegna, l’accusa di Romeo: “Todde nasconde i simboli di Pd e M5S”

StrettoWeb

“Capisco che la candidata di centro sinistra in Sardegna preferisca nascondere i simboli e anche Schlein e Conte che in questo momento probabilmente non tirano così tanto. E’ comprensibile e la capisco”. E’ quanto ha detto il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, in collegamento con Bianca Berlinguer a Prima di domani su Rete 4.

Diversa la situazione a destra, come ha fatto notare Romeo in tv: “noi invece come centrodestra siamo orgogliosi dei nostri simboli e dei leader, non ci siamo mai nascosti”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.