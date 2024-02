ReggioRavagnese-Paolana sospesa per un fatto inusuale (con risultato clamoroso)

StrettoWeb

Si è giocata la 23ª giornata del girone calabrese di Eccellenza. Nell’anticipo playoff, Brancaleone avanti per 2-0 sul Bocale, che perde un po’ di terreno in classifica. In vetta, nessuna sorpresa per Sambiase e Vigor Lamezia, che battono Isola Capo Rizzuto (a domicilio) e Scalea (di misura).

Incredibile quanto accaduto nel corso di ReggioRavagnese-Paolana. Il match è stato sospeso al 77′ per… infortunio all’arbitro. Un fatto non così usuale, tra l’altro in un momento della gara topico: la Paolana, fanalino di coda, era in vantaggio per 2-3. Il match verrà ripreso proprio dal minuto 77. La parte finale di gara verrà recuperata a data da destinarsi. Di seguito risultati e classifica.

Risultati Eccellenza Calabria, 23ª giornata

Brancaleone-Bocale 2-0

Digiesse Praia Tortora-Cittanova 2-0

Isola Capo Rizzuto-Sambiase 0-2

Morrone-Gioiosa Jonica 3-1

ReggioRavagnese-Paolana sospesa

Rende-Palmese 1-1

Soriano-Stilo Monasterace 2-0

Vigor Lamezia-Scalea 2-1

Classifica Eccellenza Calabria

Sambiase 56 Vigor Lamezia 50 Soriano 40 Cittanova 38 Brancaleone 37 Digiesse Praia Tortora 35 Rende 33 Bocale 32 ReggioRavagnese 31 Isola Capo Rizzuto 29 Palmese 25 Scalea 24 Stilo Monasterace 18 Gioiosa Jonica 17 Paolana 17 Morrone 17

