Reggio Calabria a Striscia la notizia: una giornalista intervista Enrico Lucci | VIDEO

Reggio Calabria a Striscia la notizia, a sua volta a Sanremo. All’interno della fascia serale di ieri, del noto programma di Canale 5, anche Dominga Pizzi, giornalista reggina che ha intervistato il sempre pungente Enrico Lucci, all’interno del suo servizio.

Lucci è stato il giornalista che, qualche giorno fa, ha fatto canticchiare in conferenza stampa “Bella Ciao” ad Amadeus e Marco Mengoni, i quali hanno risposto “sì” alla domanda del giornalista “siete antifascisti?”. La notizia, virale in poche ore, ha come sempre suddiviso il pubblico social. “Sono cattivo, aggressivo, voglio catturare tutte le polemiche”, ha detto Lucci col suo solito stile ironico e serio allo stesso tempo, rispondendo alla domanda della giornalista – moglie di Graziano Tomarchio – che si è presentata e ha detto: “vengo da Reggio Calabria”.

