Reggio Calabria, verifiche per rischio sismico: chiuse 4 scuole

StrettoWeb

Il sindaco di Reggio Calabria ha disposto, con apposite ordinanze, la sospensione dell’attività didattica in quattro plessi scolastici, ulteriori rispetto a quelli già indicati in precedenza, al fine di poter procedere all’esecuzione delle attività di “indagine strumentale” e “geognostica”, necessarie per l’attuazione dei servizi di “verifica di vulnerabilità sismica” degli istituti scolastici di proprietà comunale.

Di seguito il calendario delle sospensioni dell’attività didattica con i relativi plessi scolastici:

Plesso scolastico “Pirandello”, afferente all’istituto comprensivo statale “Falcomatà-Archi”, dal 04 al 10 marzo 2024;

afferente all’istituto comprensivo statale “Falcomatà-Archi”, Plesso scolastico “Vitrioli”, afferente all’istituto comprensivo statale “Vitrioli – P. di Piemonte”, dall’11 al 16 marzo 2024;

afferente all’istituto comprensivo statale “Vitrioli – P. di Piemonte”, Plesso scolastico “Villa San Giuseppe”, afferente all’istituto comprensivo statale “Radice-Alighieri”, dal 13 al 17 marzo 2024;

afferente all’istituto comprensivo statale “Radice-Alighieri”, Plesso scolastico “Santa Caterina”, afferente all’istituto comprensivo statale “Falcomatà – Archi”, dal 25 al 30 marzo 2024;

L’esecuzione dell’attività è stata demandata al Settore “Grandi opere e programmazione lavori pubblici”, il quale comunicherà gli esiti della stessa nonché eventuali ragioni per prolungare la chiusura dei plessi interessati.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.