Reggio Calabria: tutto pronto per l’appuntamento più goloso dell’anno. Torna la Festa del Cioccolato, quello “vero” s’intende!

La Festa del Cioccolato torna in città! E’ un appuntamento goloso, il più goloso dell’anno, che ha già conquistato i reggini e che i primi tre giorni di marzo, con il Patrocinio del Comune e della Confesercenti di Reggio Calabria, sarà di nuovo presente in città. Su Corso Garibaldi, l’1, 2 e 3 marzo si svolgerà la quinta edizione della Festa del Cioccolato, dalle 10:00 fino a tarda notte. Si tratta di un evento non solo per intenditori, data l’eccelsa qualità dei prodotti, ma anche per curiosi o semplici golosi, grandi e piccini.

A prendersi cura dei visitatori sarà il pool dei maestri cioccolatieri dell’Associazione Nazionale “Choco Amore” che giungeranno a Reggio per l’occasione da diverse regioni d’Italia. Ma cosa si potrà degustare? Si tratta di svariate specialità regionali a base di cioccolato “puro”, una eccellenza collocata al primo posto tra gli alimenti di qualità dalla Comunità Europea. Praline raffinate, spezzati, gianduiotto, cioccolato speziato, mandorla calabrese, liquori, frutta secca e tanto altro potrà essere degustato dai visitatori.

Per la gioia dei bambini o come idea regalo ci sarà la celebre ed unica “oggettistica in cioccolato” della Choco Passion, una vera e propria chicca che attrae tutti e che permette di tornare a casa con un ricordo di un evento indimenticabile.

Festa del Cioccolato: il tour

L’iniziativa di Reggio fa parte del Tour delle Feste del Cioccolato Nazionali, che porta nelle migliori piazze italiane, da più di 10 anni, il miglior cioccolato. Un evento che attira migliaia di visitatori, alcuni dei quali girano l’Italia pur di non perdersi l’appuntamento con questo nobile alimento di alta qualità.

Solo cioccolato di qualità

Nella qualità del cioccolato è racchiuso il segreto del successo di questa iniziativa itinerante: un prodotto artigianale senza additivi e conservanti, prodotto in quantità limitate e difficile da trovare in commercio. Un cioccolato per veri intenditori, dunque, che nulla ha a che vedere con quello commerciale. Un prodotto che va consumato fresco per godere appieno del suo aroma unico.

Assaggiare il cioccolato artigianale è un’esperienza sensoriale imperdibile per la quale l’espressione “si scioglie in bocca” è la più azzeccata.

I benefici per la salute

Non solo. Mangiare cioccolato artigianale è anche un toccasana per la salute, perché il cacao contiene numerose proprietà benefiche per l’organismo: è un ottimo antidepressivo e aiuta la circolazione sanguigna. I suoi benefici sono ben noti da secoli, tanto che i Maia e gli Aztechi lo consideravano “il cibo degli Dei”.

Da qui uno dei principali scopi dell’iniziativa golosa, ovvero sensibilizzare verso il consumo consapevole e responsabile di alimenti genuini.

L’animazione per i più piccoli

La Festa del Cioccolato di Reggio Calabria è ideale non solo per gli adulti ma anche per i bambini, con intrattenimento, animazione di livello e laboratori didattici rivolti proprio ai più piccoli. Ad occuparsi di questi ultimi sarà il noto Maestro Cioccolatiere reggino Angelo Musolino, Presidente della Conpait, Confederazione Pasticceri d’Italia.

Per partecipare ai Laboratori è necessario prenotarsi sul sito www.festedelcioccolato.it/prenotazionelaboratori.

