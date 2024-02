Reggio Calabria, si apre voragine e anziana cade sul corso Garibaldi: tensione col sindaco Falcomatà

StrettoWeb

Momenti di grande tensione intorno alle 19:00 di questa sera sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria, precisamente all’altezza della centralissima piazza Duomo. Improvvisamente si è aperta una voragine nel marciapiede lato monte, e una signora anziana ha rischiato di finirci dentro. È comunque caduta a terra e si è fatta male: il marito le ha prestato i primi soccorsi chiedendo l’intervento del 118, mentre tutto intorno si è formato un capannello di persone.

Mentre un medico del pronto soccorso si è avvicinato a prestare le prime cure in attesa che arrivassero i soccorritori, tra i passanti è dilagata la rabbia per le condizioni di degrado del corso Garibaldi, la via principale della città, quello che una volta era il “salotto buono” di Reggio.

A scatenare la scintilla è stata la casuale presenza a poche decine di metri del sindaco Falcomatà: qualcuno l’ha visto e ha iniziato ad inveirgli contro, urlando frasi del tipo “anziché passeggiare pensa a sistemare la città che l’hai ridotta uno schifo“. Fortunatamente il sindaco non si è avvicinato, altrimenti alcuni presenti assicurano che avrebbe rischiato il linciaggio.

La tensione si è poi sfogata sugli agenti della polizia municipale, totalmente incolpevoli delle condizioni di degrado della città ma comunque rappresentanti delle istituzioni comunali. Fortunatamente non è successo nulla di grave, se non per la povera signora dolorante ennesima vittima di una città allo sbando.

