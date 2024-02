Reggio Calabria senz’acqua, “è guerra”: annunciate misure forti

StrettoWeb

Reggio Calabria non ne può più. Il problema idrico è ormai frequente da nord a sud, così come la mancanza di servizi di ogni tipo. La gente è stanca, è arrivata al limite e probabilmente lo ha anche superato. In Contrada Saracinello la situazione è grave. I residenti hanno scritto infuriati alla redazione di StrettoWeb, annunciando misure forti.

“Senza acqua, con un lago dentro le case, con il Comune che non fa nulla per garantire servizi minimi. Contrada Saracinello domani sarà in strada a manifestare”. Firmato: “i residenti di Contrada Saracinello”. In alto un video di una copiosa perdita, che si ripercuote poi anche nelle case (tradotto: mancanza d’acqua per i servizi basilari).

