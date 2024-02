A Reggio Calabria il secondo mercatino di abbigliamento Vintage

StrettoWeb

Arriva a Reggio Calabria la seconda edizione del ReDress Market & Live Music, si tratta di un mercatino di abbigliamento Vintage. In questa seconda edizione oltre alla musica dal vivo ci sarà anche una sfilata degli abiti di Used Second Life. L’evento si svolgerà il 3 Marzo presso la “STAZIONE E1” in Via Lungomare dello Stretto a Catona dalle ore 15.00 alle ore 20.30.

Al ReDress Market la parola chiave è il riuso e il dare una seconda vita ai vestiti. Presso questo Market sarà possibile trovare stand colmi di abiti usati ma ancora splendidi e pronti per essere indossati di nuovo.

L’evento è stato organizzato da Natasha in collaborazione con “Used second Life” Fare Eco e la pagina Facebook “non si Jetta nenti”. L’entrata è completamente gratuito per i visitatori.

Chiunque volesse prenotare uno stand potrà contattare Natasha al numero 3925723006 o Alessandro al 3899648698.

