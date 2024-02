Reggio Calabria, scuola e lavoro: il bilancio del consolato Metropolitano

StrettoWeb

Il 15 gennaio 2024 è iniziata l’attività di Testimonianza Formativa dei Maestri del Lavoro del consolato Metropolitano di Reggio Calabria, che ha visto impegnati un gruppo di Maestri coordinati dal Console Metropolitano Nicola Morabito e costituito dallo stesso Console e dai Maestri Giofrè Antonio, Sgro’ Antonino e Spinella Giuseppe nella funzione di Relatori. Agli interventi in aula hanno partecipato anche i Maestri Minniti Lorenzo, Scordino Lorenzo, Surace Lorenzo del Consolato di Reggio Calabria e Niglio Vincenzo del Consolato di Catanzaro.

E’ stata una settimana intensa nel corso della quale i Maestri hanno incontrato i ragazzi della scuola secondaria di primo grado per erogare la loro testimonianza formativa su temi importanti ed attuali che hanno arricchito il già ricco percorso curriculare degli alunni fornendo ulteriori conoscenze, oltre le esperienze lavorative ed i valori dei Maestri.

La scuola coinvolta nell’intervento di Testimonianza formativa è stata l’Istituto Comprensivo di Montebello Jonico – Motta San Giovanni con tutte le classi della secondaria di 1° grado. I Maestri sono stati ospitati nelle strutture di Lazzaro e di Saline proponendo gli stessi percorsi formativi agli alunni di Motta san Giovanni – Lazzaro e di Montebello Jonico – Saline Joniche, accolti dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Margherita Sergi, dalla referente di progetto Prof.ssa Maria Carmela Chilà, dalla referente per la comunicazione Prof.ssa Francesca Rappoccio e dalle Responsabili di Plesso Prof.ssa Patrizia Vadalà per Lazzaro, prof.ssa Antonia Legato per Motta San Giovanni e Prof.ssa Elvira Tuscano per Saline Joniche, oltre a tutti gli insegnanti curriculari presenti insieme agli studenti.

I Maestri hanno trattato argomenti diversi per classi di appartenenza dei ragazzi, considerando il loro livello scolastico e rispetto alle materie curriculari normalmente seguite.

Per le prime classi è stato scelto il modulo “Ecologia ed Ambiente” che, partendo dalla conoscenza del pianeta Terra, ha preso in considerazione i danni provocati dal cattivo comportamento dell’uomo e nel contempo i provvedimenti da adottare nel prossimo futuro per salvare la nostra Terra e consegnare un pianeta migliore alle prossime generazioni.

Per le seconde classi è stato proposto il modulo “Educazione Finanziaria ed uso consapevole del denaro” mediante il quale i ragazzi hanno appreso l’uso del denaro, i prezzi e gli strumenti di pagamento, i bisogni veri e quelli indotti, la gestione del denaro, i rischi di vulnerabilità economica e sociale, le carte elettroniche con i relativi rischi e l’influenza dei social.

Le terze classi hanno affrontato invece il tema ”Industria 4.0 e Intelligenza Artificiale come nuova opportunità” riflettendo come con la digitalizzazione si siano superati i concetti classici dell’industria manifatturiera e si stia transitando verso una robotizzazione che presto sostituirà l’uomo in alcune mansioni lavorative. In molti settori l’Intelligenza Artificiale offrirà la possibilità di ricercare nuove opportunità di lavoro ed è proprio in questi settori che i giovani si dovranno impegnare e confrontare.

La presentazione, coadiuvata da una serie di slide, ha comportato l’interazione degli studenti che hanno rivolto ai relatori numerose domande inoltre, con lo scopo di tenere desta l’attenzione, è stato distribuito ad ogni studente un foglio A4 bianco anonimo, con l’impegno di riempirlo con parole, frasi e concetti che riguardavano l’argomento trattato. In tutti gli incontri l’obiettivo non solo è stato raggiunto al 100 per cento, ma per oltre un 40 per cento i ragazzi hanno utilizzato anche una seconda pagina.

Al termine agli alunni è stato sottoposto un test di gradimento, questionario anonimo a cui hanno risposto. La valutazione è stata: Valore degli argomenti (da 1 a 5) 4.6, il tempo dedicato agli argomenti (da 1 a 9) 5.3, chiarezza del relatore (da 1 a 5) 4.7, aspettativa (da 1 a 5) 4.3, utilità per il futuro (da 1 a 5) 4.7, utilità complessiva (da 1 a 5) 4.7, mentre nelle note facoltative il 44.7 per cento ha espresso commenti positivi.

La missione dei Maestri del Lavoro proseguirà nel mese di Febbraio e nei successivi mesi di Marzo e Aprile con un fitto calendario d’incontri con l’Istituto Professionale IPSIA di Siderno e Locri, dove sarà trattato l’interessante argomento della Cultura della Sicurezza e l’Etica del e nel Lavoro rivolto agli studenti del 3 e 4 anno in seguito con l’ITT Panella Vallauri di Reggio Calabria, dove saranno coinvolte le prime, terze, quarte e quinte classi con le seguenti tematiche: “Educazione Finanziaria ed uso consapevole del denaro”, “Ecologia ed Ambiente, Economia circolare e Agenda 2030”, ”Industria 4.0 e Intelligenza Artificiale come nuova opportunità di lavoro” e “L’Arte della ricerca del Lavoro, comportamenti e colloqui di lavoro”.

Per gli argomenti trattati saranno chiesti interventi alle Aziende del territorio per una loro testimonianza. Il test di gradimento sarà realizzato tramite un server di Internet con un QR-Code finalizzato agli incontri. Per un maggiore coinvolgimento degli studenti, mediante il personale smartphone, sarà utilizzata l’applicazione Mentimeter che permette l’interazione con il relatore.

La Federazione Maestri del Lavoro è l’Ente Morale che raggruppa persone a cui il Presidente della Repubblica ha assegnato la “Stella al Merito del Lavoro” per essersi distinti nella loro attività per perizia, ingegno, laboriosità e condotta morale. Lo Statuto della Federazione prevede, tra le proprie finalità, quelle di fornire aiuto ai giovani nella difficile fase di avvicinamento al mondo del Lavoro. Il 10 maggio 2021 è stato stipulato tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Federazione dei Maestri del Lavoro il protocollo d’intesa n. 1144 con l’obiettivo di supportare il sistema dell’istruzione circa i percorsi formativi da intraprendere in relazione alle dinamiche del mercato del lavoro, attraverso un’attività di divulgazione e informazione rivolta agli studenti.

I Maestri del Lavoro del Consolato Metropolitano di Reggio Calabria offrono la propria esperienza per fare da tramite tra Scuola e mondo del Lavoro, testimoniando i valori tradizionali delle esperienze acquisite e dell’innovazione e fornendo elementi riguardanti le trasformazioni in atto nel mondo del lavoro.

“Doniamo tempo e sapienza per portare la nostra testimonianza formativa, prefiggendoci l’obiettivo di ampliare i percorsi conoscitivi delle nuove generazioni. Siamo consapevoli anche che per noi Maestri sia questa un’interessante immersione nel mondo giovanile che ci arricchisce e ci permetterà di comprendere meglio molti aspetti delle problematiche delle nuove generazioni” è quanto dichiarato dal Console dei Maestri del Lavoro Nicola Morabito. Il Console inoltre ringrazia per il loro impegno tutti i Maestri coinvolti in questa importante attività, i Dirigenti Scolastici e tutti gli insegnanti che con tanti sacrifici svolgono il loro quotidiano lavoro a favore della sana crescita delle future generazioni

