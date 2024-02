Reggio Calabria, Ripepi: “contento di Ryanair ma non abbiamo risolto i problemi dell’Aeroporto. E il Ponte…”

StrettoWeb

Nuova diretta social con al centro l’Aeroporto di Reggio Calabria, per Massimo Ripepi, candidato sindaco di Rivoluzione Rheggio. Per il consigliere comunale “con Ryanair non abbiamo risolto i problemi del Tito Minniti. Siamo contenti dell’arrivo della compagnia irlandere? Assolutamente si ma ci sono varie criticità. Cosa succederà allo scalo quando andrà via? E quando Occhiuto, che è un ottimo politico che sta facendo tutto questo per la campagna elettorale, non ci sarà più? Chi può dare risposte a questi quesiti?”, rimarca Ripepi.

“Noi dobbiamo fare pressioni sui politici per almeno due motivi: il cambiamento del piano nazionale degli aeroporti e staccarci da Sacal. Il Ponte? Fondamentale per il nostro territorio e grazie ad esso l’aeroporto sarà sempre più strategico ma, ad ora, l’equilibrio è fragile. Ita? Bisogna dialogare, in casi andasse via, lo scalo sarà praticamente chiuso”, conclude

