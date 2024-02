Reggio Calabria, rifiuti davanti ai portoni: residenti indignati

StrettoWeb

L’emergenza rifiuti a Reggio Calabria sta aumentando a dismisura da ormai anni e anni. La situazione è insostenibile in varie zone della città che si trovano sommerse dai rifiuti. Le foto a corredo dell’articolo provengono da via Ipponio e precisamente nei pressi del viale Aldo Moro.

La spazzatura, come si evince dalle foto, crea un serio ostacolo anche per i residenti dei palazzi presenti nella suddetta via che si trovano in enorme difficoltà anche a rientrare in casa. I rifiuti intralciano il passaggio sia sui marciapiedi che davanti ai portoni delle abitazioni. La situazione è quindi davvero insostenibile e i residenti sono molto indignati.

