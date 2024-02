Reggio Calabria protagonista su Rai Storia con le sue meraviglie

StrettoWeb

Reggio Calabria, una delle città più belle e suggestive della Regione, è uno scrigno di opere artistiche, oltre che scorci naturalistici di intensa e rara bellezza. E sarà proprio la città calabrese in riva allo Stretto la protagonista dell’appuntamento con la serie “Storia delle nostre città” in onda lunedì 26 febbraio alle 22.10 su Rai Storia. Reggio Calabria si affaccia sul mare e il suo clima mite le garantisce fertilità, fattore determinante per il mercato di ortaggi, olio e vini.

Ma non solo. I resti subacquei di colonne romane, l’imponente Castello aragonese, o almeno ciò che ne è rimasto, e la Cappella del Duomo sono solo alcuni dei suoi elementi più suggestivi. Reggio Calabria possiede anche uno dei musei archeologici più importanti in Italia, che conserva, oltre a reperti della Magna Grecia, gli splendidi ed unici Bronzi di Riace. Appuntamento imperdibile, dunque, quello si stasera con Rai Storia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.