Reggio Calabria, il Presidente ACI Martorano incontra il nuovo Direttore del MArRC Sudano

StrettoWeb

Il Presidente dell’Automobile Club di Reggio Calabria, Giuseppe Martorano, è stato ricevuto al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dal nuovo Direttore, Fabrizio Sudano, di recente alla guida di Palazzo Piacentini, il più importante sito culturale e turistico dell’area metropolitana.

L’incontro, richiesto da Martorano, è servito per un momento conoscitivo e per illustrare le numerose attività portate avanti dall’ACI, da oltre un secolo di impegno non solo in favore degli automobilisti e la sicurezza stradale, ma anche per la valorizzazione del territorio. La recente rielezione di Martorano alla guida dell’ACI reggina, conferma l’impegno rivolto anche in altri ambiti, quali ad esempio la cultura ed il turismo, grazie alle iniziative portate avanti dalla preposta commissione, che proprio nelle ultime settimane ha confermato alla guida il sociologo Carmelo Caridi.

Nell’incontro al MarRC, Giuseppe Martorano ha apprezzato le doti di impegno del neo Direttore Sudano, auspicando una futura e costruttiva sinergia con l’ACI e i suoi numerosi soci, tesa a valorizzare ulteriormente il grande patrimonio culturale custodito ed esposto a Palazzo Piacentini, con in testa i Bronzi di Riace.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.