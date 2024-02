Reggio Calabria, il Ponte sullo Stretto su un Carro del Carnevale | FOTO

StrettoWeb

Stanno sfilando questo pomeriggio sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria, i tradizionali Carri di Carnevale che proprio oggi chiuderanno il cartellone della festa più allegra per grandi e piccini. Tra i vari carri che stanno sfilando per le vie della città c’è anche una ricostruzione anche il Ponte sullo Stretto in modo molto ironico: sul carro c’è Salvini a cavallo di un asino, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo.

