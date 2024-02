Reggio Calabria, pista ciclabile sui posti per disabili. Marcianò: “l’amministrazione non ha ragione di esistere

StrettoWeb

“Combatto dal 2016 per far attuare il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, che io stessa ho predisposto quando ero assessore ai lavori pubblici. Riscontro ad ogni mio sollecito indifferenza totale. Ma oggi hanno fatto ancora di peggio: sono state coperte per l’esecuzione dei lavori di un’ abnorme pista ciclabile anche i parcheggi per i disabili !!! UN’AMMINISTRAZIONE CHE NON TUTELA NEPPURE I PIÙ FRAGILI E SPERPERA DENARO PUBBLICO NON HA RAGIONE DI ESISTERE“.

E’ questo il durissimo post pubblicato ieri sui social dal consigliere comunale Angela Marcianò, in riferimento al caso della pista ciclabile con la quale, vergognosamente, sono stati coperti i posti auto per disabili. Una vicenda che, ogni giorno di più, assume connotati grotteschi e ai limiti del tollerabile,

