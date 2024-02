Reggio Calabria: il pilota Andrea Montermini parla ai giovani di sicurezza stradale | INTERVISTE

StrettoWeb

Il liceo scientifico Alessandro Volta di Reggio Calabria ha ospitato il Sara Safe Factor, un progetto educativo a sostegno della sicurezza e dell’educazione stradale dei giovani. L’iniziativa è nata da anni grazie a Sara Assicurazioni – Compagnia Assicuratrice ufficiale dell’ACI – in collaborazione con ACI Sport e l’Automobile Club di Reggio Calabria. Lo scopo dell’iniziativa è quello di incontrare i giovani che stanno per prendere la patente o che l’abbiano appena presa, per sensibilizzarle verso la sicurezza stradale.

In strada e in pista vincono le regole, anche quando si corre per vincere. E’ questo il motto che Andrea Montermini, Pilota di Formula Uno, che anni è uno dei volti del Sara Safe Factor e che spiega agli studenti l’importanza del rispetto del Codice della Strada.

Di seguito le interviste di StrettoWeb al pilota Andrea Montermini, a Maria Rosa Monterosso, Dirigente del liceo Volta, Giuseppe Martorano, Presidente Aci Reggio Calabria ed Emiliano Cantagallo, Formatore Nazionale Guide Cicloturistiche.

A Reggio Calabria Sara Safe Factor: intervista ad Andrea Montermini

Sara Safe Factor al liceo scientifico A.Volta di Reggio Calabria

Reggio Calabria, Sara Safe Factor: intervista a Giuseppe Martorano

Sara Safe Factor: intervista ad Emiliano Cantagallo, Formatore Nazionale Guide Cicloturistiche

