Reggio Calabria, ecco i nuovi componenti di Fratelli d’Italia: “vogliamo dare un volto nuovo alla città”

Ventata di novità, con il nuovo anno, per il partito di Fratelli d’Italia a Reggio Calabria. Questo pomeriggio, presso la sede di Via Veneto, si è infatti tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo Coordinamento Grande Città di Reggio Calabria di Fratelli d’Italia. Il partito si rifà il look e annuncia i nomi dei componenti che comporranno la squadra, con l’obiettivo di “entrare” con più forza in città. E’ stata l’occasione per “per fare il punto sulla situazione politica che vive la città, ma soprattutto sulle azioni che FdI intende mettere in campo per ridare una speranza per il futuro di Reggio Calabria”. La squadra è un mix tra esperti e giovani, così come dichiarato dalla Presidente Ersilia Cedro a margine dell’evento.

Le parole dei protagonisti

“L’obiettivo – ha detto la stessa Cedro a margine dell’evento odierno – è ridare a Reggio un volto nuovo. La nostra squadra è composta da persone che amano la città. Abbiamo l’intenzione di andare nei quartieri, nelle periferie, ad ascoltare esigenze e problematiche del territorio. Tutto quanto accaduto nella nostra città non ha fatto neanche interessare i nostri giovani alla politica”.

A intervenire ai microfoni dei giornalisti anche Saverio Laganà, Vicepresidente Coordinamento cittadino, e Franco Germanò, Responsabile Enti Locali e Rapporti con i partiti.

Coordinamento Grande Città di Reggio Calabria di Fratelli d’Italia, i nomi dei componenti

Presidente : Ersilia Cedro – Infrastrutture e Lavori pubblici

: Ersilia Cedro – Infrastrutture e Lavori pubblici Vice Presidente : Saverio Laganà – Sanità

: Saverio Laganà – Sanità Componente : Giuseppe Agliano – Organizzazione Coordinamento Dipartimenti

: Giuseppe Agliano – Organizzazione Coordinamento Dipartimenti Componente : Mariangela Barbaro – Segretario – Giustizia

: Mariangela Barbaro – Segretario – Giustizia Componente : Franco Germanò – Enti Locali e rapporti con i partiti

: Franco Germanò – Enti Locali e rapporti con i partiti Componente : Mario Latella – Decentramento

: Mario Latella – Decentramento Componente : Demetrio Megalizzi – Ambiente – Energia

: Demetrio Megalizzi – Ambiente – Energia Componente : Pietro Morisani – Sport e tempo libero

: Pietro Morisani – Sport e tempo libero Componente : Stefano Princi – Lavoro

: Stefano Princi – Lavoro Componente : Demetrio Quattrone – Politiche sociali

: Demetrio Quattrone – Politiche sociali Componente : Giuseppe Quattrone – Tesseramento – Elettorale

: Giuseppe Quattrone – Tesseramento – Elettorale Componente : Pasquale Naso – Professioni

: Pasquale Naso – Professioni Componente : Valerio Nucera – Turismo

: Valerio Nucera – Turismo Componente : Antonino Tripodi – Segretario Amministrativo – Formazione

: Antonino Tripodi – Segretario Amministrativo – Formazione Componente : Giuseppe Vacalebre – Istruzione – Ricerca – Scuola – Università

: Giuseppe Vacalebre – Istruzione – Ricerca – Scuola – Università Presidente di Gioventù Nazionale : Emanuela Arena

: Emanuela Arena Capogruppo in Consiglio Comunale : Demetrio Marino

: Demetrio Marino Capogruppo in Consiglio Regionale: Giuseppe Neri

