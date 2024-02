Reggio Calabria: nel Paese di Giufà l’incuria diventa regola | VIDEO

StrettoWeb

La foto e il video sono di un paio di giorni fa ma poco importa. Quel cartellone pubblicitario caduto sul Calopinace è lì da tempo immemore. Che poi per carità, può succedere e succede ovunque. Ma viene da chiedersi come sia possibile che nessuno, per giorni e settimane, abbia pensato a rimuoverlo. Chi di dovere abita forse in un’altra città? Amministratori, tecnici, semplici addetti ai lavori, passano da lì con gli occhi bendati?

Perché oltre ad essere una questione di colpevole incuria, c’è anche il fattore di rischio per gli automobilisti di passaggio. E non stiamo parlando di un tratto poco trafficato, ma di un punto dal quale ogni giorno passano migliaia di persone. Ma tant’è. Nel paese di Giufà questo è il minimo e le brutture ce le teniamo chiudendo occhi e bocca e tappandoci pure il naso. Mentre lo storciamo.

